Кафу: "После ЧМ-2018 в футбольные секции России будет настоящий наплыв детей"

Бывший игрок сборной Бразилии Кафу отметил, что не ожидал успешного выступления от сборной России на чемпионате мира-2018. По его словам, множество мальчишек будут вдохновлены победами национальной команды.

– Вы очень давно знакомы со сборной России — играли против нашей команды еще на чемпионате мира 1994 года. Как оцените выступления подопечных Станислава Черчесова на ЧМ-2018?

– С удовольствием отмечу, что с 1994 года футбол в России значительно изменился. Успех на чемпионате Европы в 2008 году сменился истинным прорывом в 2018-м. Никто не ожидал такой прыти от россиян. Тем более никто не мог представить их победу над сборной Испании. Уверен, теперь вам остается ждать появления новых качественных игроков, вдохновленных победами сборной. После этого ЧМ-2018 в футбольные секции будет настоящий наплыв детей.

— Вы видели многие чемпионаты мира. Как вам российский мундиаль?

— Я не буду ранжировать, но выскажу такое мнение. Значение мундиаля надо оценивать спустя определенное количество времени, когда будет понятно, какой толчок это дало развитию футбола в стране. Например, чемпионат мира в США дал колоссальный толчок развитию и массового, и профессионального футбола. Они сейчас имеют прекрасный чемпионат с хорошей базой подготовки на разных уровнях.

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