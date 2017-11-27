Кафу отправился в Москву на жеребьевку чемпионата мира 2018 года

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу вылетел в Москву на жеребьевку чемпионата мира. Бывший защитник примет участие в мероприятии, которое пройдет 1 декабря.

При жеребьевке мирового первенства сборная Бразилии вместе с Россией, Германией, Португалией, Аргентиной, Бельгией, Польшей и Францией будет находиться в первой корзине.

- На пути в Москву. С нетерпением жду жеребьевки 1 декабря, - написал Кафу в Твиттере.

Напомним, помимо экс-игрока "Барселоны", в жеребьевке примут участие Никита Симонян, Диего Марадона, Лоран Блан, Гордон Бэнкс, Фабио Каннаваро, Кафу и Диего Форлан. Ранее стало известно, что ведущими церемонии будут бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер и телеведущая Мария Командная.