19:06 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Кафу отправился в Москву на жеребьевку чемпионата мира 2018 года


Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу вылетел в Москву на жеребьевку чемпионата мира. Бывший защитник примет участие в мероприятии, которое пройдет 1 декабря. 

При жеребьевке мирового первенства сборная Бразилии вместе с Россией, Германией, Португалией, Аргентиной, Бельгией, Польшей и Францией будет находиться в первой корзине.

- На пути в Москву. С нетерпением жду жеребьевки 1 декабря, - написал Кафу в Твиттере.

Напомним, помимо экс-игрока "Барселоны", в жеребьевке примут участие Никита СимонянДиего МарадонаЛоран БланГордон БэнксФабио КаннавароКафу и Диего Форлан. Ранее стало известно, что ведущими церемонии будут бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер и телеведущая Мария Командная.

Материалы сюжета: Чемпионат мира-2018. Жеребьевка
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