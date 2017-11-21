Кафу - о жеребьевке ЧМ-2018: "Уверен, что Россия организует потрясающий праздник"

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу назвал жеребьевку чемпионата мира волшебным событием, интерес к которому проявляет вся планета. Также бывший защитник сказал, что рад вновь принять участие в церемонии по определению состава групп на мировом первенстве (Кафу был ассистентом на жеребьевке ЧМ-2014. - Прим. "СЭ").

Напомним, помимо экс-игрока "Барселоны", в жеребьевке, которая пройдет 1 декабря в Москве, примут участие Никита Симонян, Диего Марадона, Лоран Блан, Гордон Бэнкс, Фабио Каннаваро, Кафу и Диего Форлан. Ранее стало известно, что ведущими церемонии будут бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер и телеведущая Мария Командная.

- Счастлив, что смогу снова поучаствовать в финальной жеребьевке, – это волшебное событие, за которым следит вся планета, - цитирует официальный сайт ФИФА Кафу. - Мне удалось несколько раз побывать в России в ходе подготовки к новому чемпионату мира, и я уверен, что эта страна организует потрясающий праздник в Москве.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.

При жеребьевке мирового первенства сборная Бразилии вместе с Россией, Германией, Португалией, Аргентиной, Бельгией, Польшей и Францией будет находиться в первой корзине.

Не Командной единой. Кто еще примет участие в жеребьевке ЧМ-2018