Кадыров пригласил Салаха в горы. Египтянин обещал приехать

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригласил нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха в горы. По его словам, форвард пообещал приехать в Чечню после чемпионата мира-2018.

- Приглашал ли Салаха в горы? Приглашал. Но не в этот раз, - приводят "Известия" слова Кадырова. - Он сказал, что обязательно приедет. Сейчас идет чемпионат, они не имеют права. Он сказал, что ему очень понравилось и он приедет в республику на несколько дней. Это его слова.

Ранее Кадыров присвоил Салаху звание почетного гражданина Чечни. Он вручил футболисту копию указа и нагрудный значок на ужине в честь сборной Египта, которая на время ЧМ-2018 базировалась в Грозном.

Сборная Египта на ЧМ-2018 проиграла три матча - Уругваю (0:1), России (1:3) и Саудовской Аравии(1:2). Салах забил два мяча своей команды.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: турнирное положение и сетка плей-офф - здесь, календарь матчей и расписание по городам - здесь