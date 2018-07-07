Кадыров пожелал победы сборной России в матче против Хорватии

Глава Чечни Рамзан Кадыров пожелал сборной России одержать победу в матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии, который состоится сегодня в Сочи.

- В 21.00 начинается матч Россия – Хорватия! Мы всей душой и всем сердцем поддерживаем сборную России! Желаем победы, верим в победу! Ребята, вы лучшие! Помните об этом! И все у вас получится! Ну, а будущий соперник в полуфинале известен. Это команда Англии!!! - написал Кадыров в своем Телеграме.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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