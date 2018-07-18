Кадыров посвятил стихотворение выступлению сборной России на ЧМ-2018

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров написал стихотворение, посвященное выступлению сборной России на чемпионате мира-2018. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
- Перед началом ЧМ-2018 Семен Слепаков спровоцировал меня на ответный стих ему, - написал Кадыров. - И вот к концу ЧМ-2018 я написал еще одно стихотворение. Возможно, прочитав его, где-то переделав под свой мотив, Слепаков сделает песню, которую будет петь вся страна.
"Вот и закончился Чемпионат, Выпускайте медведей! – смеясь патриоты кричат
Всему миру мы показали,
Что радушней хозяев они не встречали.
Мы верим в Россию! - кричали фанаты,
В поддержку команды взмывали плакаты,
И даже Семен Слепаков прослезился,
И до триумфа, успел, извинился.
Имейте ввиду, что он тоже с Кавказа,
Не любит, когда его просят три раза.
Стонал стадион, плакал Дзюба и Воля,
Полюбила Черчесова бабушка Оля, Кокошником машет с трибуны ретиво,
Кричит, что: - Играет команда красиво!
"Играем для Вас!" - развернули растяжку,
Десантник от чувств разрывает тельняшку.
Как жалко, что Игнашевич нас покидает,
Карьеру в команде Сергей оставляет.
Но думаю он подготовит плеяду,
Чтоб в честной борьбе заработать награду.
С тобой не прощаемся, счастья, удачи,
Ты защитник у нас, и ждем дальше на матчи.
И вместе скандируем: "Вы молодцы"
Вы гордость России! Вы наши бойцы!
Вы всем показали, что "Наш футбол ЖИВ",
А матчи добавили к жизни прилив.
Спасибо команда, не подвели,
Герб на груди гордо несли,
И каждый из нас в сердце сказал,
Еще будет за нами финал.
Мы верили! Знали! Что будет Игра!
А в четверть прошли, не спали все до утра,
Кричали "Ура!" и "Россия вперед!" И видимо это продлится весь год.
Мы всем благодарны, мы рады гостям,
Командным победам, и добрым вестям.
Мы все победители чемпионата,
От поражений плакать не надо,
И как бы он остро вопрос не вставал,
Лишь только один, на ЧМ пьедестал. Чуть больше кому то фортуна нужна, Чуть больше, кому то победа важна.
А дальше от сердца, без речетатива,
С Кавказским размахом, вношу это чтиво -
Спасибо Черчесову, вот он кумир,
Спорт - это жизнь, Спорт - это МИР! Поверь, для России с этой поры,
Ты на вершине, ты - Царь горы!
К Сборной России сейчас обращаюсь:
Вы - Орлы нашей гордой Страны!
Без ошибок побед не бывает,
Просто верить друг другу должны.
Просто руку держать на пульсе, Просто Родину нашу любить,
Просто быть о проблемах в курсе,
Чтобы знать, с чего возродить", - говорится в стихотворении.
На домашнем чемпионате мира сборная России дошла до четвертьфинала, где проиграла будущему финалисту Хорватии (2:2, пенальти - 3:4).