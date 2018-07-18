Кадыров посвятил стихотворение выступлению сборной России на ЧМ-2018

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров написал стихотворение, посвященное выступлению сборной России на чемпионате мира-2018. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.



- Перед началом ЧМ-2018 Семен Слепаков спровоцировал меня на ответный стих ему, - написал Кадыров. - И вот к концу ЧМ-2018 я написал еще одно стихотворение. Возможно, прочитав его, где-то переделав под свой мотив, Слепаков сделает песню, которую будет петь вся страна.

"Вот и закончился Чемпионат, Выпускайте медведей! – смеясь патриоты кричат

Всему миру мы показали,

Что радушней хозяев они не встречали.



Мы верим в Россию! - кричали фанаты,

В поддержку команды взмывали плакаты,

И даже Семен Слепаков прослезился,

И до триумфа, успел, извинился.

Имейте ввиду, что он тоже с Кавказа,

Не любит, когда его просят три раза.



Стонал стадион, плакал Дзюба и Воля,

Полюбила Черчесова бабушка Оля, Кокошником машет с трибуны ретиво,

Кричит, что: - Играет команда красиво!



"Играем для Вас!" - развернули растяжку,

Десантник от чувств разрывает тельняшку.

Как жалко, что Игнашевич нас покидает,

Карьеру в команде Сергей оставляет.



Но думаю он подготовит плеяду,

Чтоб в честной борьбе заработать награду.

С тобой не прощаемся, счастья, удачи,

Ты защитник у нас, и ждем дальше на матчи.



И вместе скандируем: "Вы молодцы"

Вы гордость России! Вы наши бойцы!

Вы всем показали, что "Наш футбол ЖИВ",

А матчи добавили к жизни прилив.



Спасибо команда, не подвели,

Герб на груди гордо несли,

И каждый из нас в сердце сказал,

Еще будет за нами финал.



Мы верили! Знали! Что будет Игра!

А в четверть прошли, не спали все до утра,

Кричали "Ура!" и "Россия вперед!" И видимо это продлится весь год.



Мы всем благодарны, мы рады гостям,

Командным победам, и добрым вестям.

Мы все победители чемпионата,

От поражений плакать не надо,



И как бы он остро вопрос не вставал,

Лишь только один, на ЧМ пьедестал. Чуть больше кому то фортуна нужна, Чуть больше, кому то победа важна.



А дальше от сердца, без речетатива,

С Кавказским размахом, вношу это чтиво -

Спасибо Черчесову, вот он кумир,

Спорт - это жизнь, Спорт - это МИР! Поверь, для России с этой поры,

Ты на вершине, ты - Царь горы!



К Сборной России сейчас обращаюсь:

Вы - Орлы нашей гордой Страны!

Без ошибок побед не бывает,

Просто верить друг другу должны.

Просто руку держать на пульсе, Просто Родину нашу любить,

Просто быть о проблемах в курсе,

Чтобы знать, с чего возродить", - говорится в стихотворении.

На домашнем чемпионате мира сборная России дошла до четвертьфинала, где проиграла будущему финалисту Хорватии (2:2, пенальти - 3:4).