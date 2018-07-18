16:14 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Кадыров посвятил стихотворение выступлению сборной России на ЧМ-2018


Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров написал стихотворение, посвященное выступлению сборной России на чемпионате мира-2018. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

- Перед началом ЧМ-2018 Семен Слепаков спровоцировал меня на ответный стих ему, - написал Кадыров. -  И вот к концу ЧМ-2018 я написал еще одно стихотворение. Возможно, прочитав его, где-то переделав под свой мотив, Слепаков сделает песню, которую будет петь вся страна.

"Вот и закончился Чемпионат, Выпускайте медведей! – смеясь патриоты кричат
Всему миру мы показали,
Что радушней хозяев они не встречали. 

Мы верим в Россию! - кричали фанаты,
В поддержку команды взмывали плакаты,
И даже Семен Слепаков прослезился,
И до триумфа, успел, извинился.
Имейте ввиду, что он тоже с Кавказа,
Не любит, когда его просят три раза. 

Стонал стадион, плакал Дзюба и Воля,
Полюбила Черчесова бабушка Оля, Кокошником машет с трибуны ретиво, 
Кричит, что: - Играет команда красиво! 

"Играем для Вас!" - развернули растяжку, 
Десантник от чувств разрывает тельняшку. 
Как жалко, что Игнашевич нас покидает, 
Карьеру в команде Сергей оставляет. 

Но думаю он подготовит плеяду,
Чтоб в честной борьбе заработать награду. 
С тобой не прощаемся, счастья, удачи, 
Ты защитник у нас, и ждем дальше на матчи. 

И вместе скандируем: "Вы молодцы" 
Вы гордость России! Вы наши бойцы! 
Вы всем показали, что "Наш футбол ЖИВ", 
А матчи добавили к жизни прилив. 

Спасибо команда, не подвели, 
Герб на груди гордо несли, 
И каждый из нас в сердце сказал,
Еще будет за нами финал. 

Мы верили! Знали! Что будет Игра! 
А в четверть прошли, не спали все до утра, 
Кричали "Ура!" и "Россия вперед!" И видимо это продлится весь год. 

Мы всем благодарны, мы рады гостям, 
Командным победам, и добрым вестям. 
Мы все победители чемпионата, 
От поражений плакать не надо, 

И как бы он остро вопрос не вставал, 
Лишь только один, на ЧМ пьедестал. Чуть больше кому то фортуна нужна, Чуть больше, кому то победа важна. 

А дальше от сердца, без речетатива,
С Кавказским размахом, вношу это чтиво -
Спасибо Черчесову, вот он кумир,
Спорт - это жизнь, Спорт - это МИР! Поверь, для России с этой поры,
Ты на вершине, ты - Царь горы! 

К Сборной России сейчас обращаюсь: 
Вы - Орлы нашей гордой Страны!
Без ошибок побед не бывает, 
Просто верить друг другу должны.
Просто руку держать на пульсе, Просто Родину нашу любить,
Просто быть о проблемах в курсе,
Чтобы знать, с чего возродить", - говорится в стихотворении.

На домашнем чемпионате мира сборная России дошла до четвертьфинала, где проиграла будущему финалисту Хорватии (2:2, пенальти - 3:4).

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