09:44 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Кадыров ответил на песню Слепакова про сборную России по футболу

Рамзан КАДЫРОВ. Фото vk.com/ramzan
Рамзан КАДЫРОВ. Фото vk.com/ramzan

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на своей странице в "ВКонтакте" ответил артисту Семену Слепакову, записавшему юмористический ролик, в котором предложил назначить чиновника главным тренером сборной России. Он отметил, что песня экс-капитана команды КВН "Сборная Пятигорска" ему понравилась.

Специально для Слепакова отвечаю в его стиле:

И вроде как в глаз твое обращение
Не тронута бровь, прости, в сокращенье 
Тебе отвечает на юмор Рамзан 
Про Дзюбу, Египет и пармезан. 

И слово мое тверже камня – не сыра, 
За слово отвечу – ведь я, брат, Кадыров. 
А брат называю – ты же с Кавказа, Должен понять меня, видимо, сразу. 

И четко ложится в ответе строфа: 
В команде "Ахмат" я почти что ФИФА. 
Дадут они фору любому Пеле,
Которого ждешь ты в сибирском селе. 

Семенов и Плиев, защитник Уциев, 
А в нападении Садаев Заур, 
Ну, вроде, все четко 
Не каламбур. 

Мы пехотинцы для нашей страны, 
И волю к победе нести мы должны.
А Спорт – это Мир!!! – вот что, брат, я скажу, 
Россию свою я во всем поддержу! - написал Кадыров.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Россияне в групповом турнире домашнего турнира сыграют в с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара Арена).

Россия - Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча - 14 июня 2018 в 18.00

Россия - Саудовская Аравия

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