Кадыров ответил на песню Слепакова про сборную России по футболу

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на своей странице в "ВКонтакте" ответил артисту Семену Слепакову, записавшему юмористический ролик, в котором предложил назначить чиновника главным тренером сборной России. Он отметил, что песня экс-капитана команды КВН "Сборная Пятигорска" ему понравилась.

Специально для Слепакова отвечаю в его стиле:



И вроде как в глаз твое обращение

Не тронута бровь, прости, в сокращенье

Тебе отвечает на юмор Рамзан

Про Дзюбу, Египет и пармезан.



И слово мое тверже камня – не сыра,

За слово отвечу – ведь я, брат, Кадыров.

А брат называю – ты же с Кавказа, Должен понять меня, видимо, сразу.



И четко ложится в ответе строфа:

В команде "Ахмат" я почти что ФИФА.

Дадут они фору любому Пеле,

Которого ждешь ты в сибирском селе.



Семенов и Плиев, защитник Уциев,

А в нападении Садаев Заур,

Ну, вроде, все четко

Не каламбур.



Мы пехотинцы для нашей страны,

И волю к победе нести мы должны.

А Спорт – это Мир!!! – вот что, брат, я скажу,

Россию свою я во всем поддержу! - написал Кадыров.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Россияне в групповом турнире домашнего турнира сыграют в с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара Арена).

Россия - Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча - 14 июня 2018 в 18.00

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи