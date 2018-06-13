Кадыров ответил на песню Слепакова про сборную России по футболу

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на своей странице в "ВКонтакте" ответил артисту Семену Слепакову, записавшему юмористический ролик, в котором предложил назначить чиновника главным тренером сборной России. Он отметил, что песня экс-капитана команды КВН "Сборная Пятигорска" ему понравилась.
Специально для Слепакова отвечаю в его стиле:
И вроде как в глаз твое обращение
Не тронута бровь, прости, в сокращенье
Тебе отвечает на юмор Рамзан
Про Дзюбу, Египет и пармезан.
И слово мое тверже камня – не сыра,
За слово отвечу – ведь я, брат, Кадыров.
А брат называю – ты же с Кавказа, Должен понять меня, видимо, сразу.
И четко ложится в ответе строфа:
В команде "Ахмат" я почти что ФИФА.
Дадут они фору любому Пеле,
Которого ждешь ты в сибирском селе.
Семенов и Плиев, защитник Уциев,
А в нападении Садаев Заур,
Ну, вроде, все четко
Не каламбур.
Мы пехотинцы для нашей страны,
И волю к победе нести мы должны.
А Спорт – это Мир!!! – вот что, брат, я скажу,
Россию свою я во всем поддержу! - написал Кадыров.
Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.
Россияне в групповом турнире домашнего турнира сыграют в с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара Арена).
Россия - Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча - 14 июня 2018 в 18.00
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