Кадыров ответил на критику базы сборной Египта на ЧМ

Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что замечаний по размещению сборной Египта в Грозном не поступало. В понедельник, 25 июня, "фараоны" потерпели третье поражение в группе A и завершили выступление на чемпионате мира.

Ранее стало известно, что египетские чиновники назвали причиной неудач сборной базирование команды в Грозном. Парламентский комитет Египта по делам молодежи и спорта проведет расследование по поводу связи результатов команды на ЧМ-2018 и ее проживания во время турнира в столице Чечни.

24 июня телеканал CNN сообщил, что лидер сборной Египта Мохамед Салах собирается покинуть команду из-за политизации его образа в связи с широким освещением встречи с Кадыровым.

– Мы приняли достойно сборную Египта по футболу, – цитирует ТАСС Кадырова. – Нет никаких замечаний, наоборот, выражают слова благодарности, все восхищаются. Были там разговоры типа, что Мохамед Салах хочет уйти из-за Рамзана Ахматовича <...>. Это все сплетни наших врагов.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства принимают 12 стадионов в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

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