Кабо-Верде без Зе Луиша проиграла Сенегалу и упустил лидерство в отборочной группе ЧМ-2018

Сборная Кабо-Верде проиграла Сенегалу в домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2018. В составе хозяев на замену вышел игрок "Тосно" Нуну Роша, а вот форвард "Спартака" Зе Луиш пропускал игру из-за травмы.

Поражение лишило Кабо-Верде лидерства в группе D. Сенегальцы поднялись на первую строчку, обойдя также Буркина-Фасо. Отметим, что на счету Сенегала на одну игру меньше - их встреча с ЮАР будет переиграна 6 ноября.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Африка

3-й раунд

Группа D

Кабо-Верде - Сенегал - 0:2 (0:0)

Голы: Сахо, 82 (0:1). Ндой, 90+3 (0:2).