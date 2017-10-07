Кабо-Верде без Зе Луиша проиграла Сенегалу и упустил лидерство в отборочной группе ЧМ-2018

Сборная Кабо-Верде проиграла Сенегалу в домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2018. В составе хозяев на замену вышел игрок "Тосно" Нуну Роша, а вот форвард "Спартака" Зе Луиш пропускал игру из-за травмы.
Поражение лишило Кабо-Верде лидерства в группе D. Сенегальцы поднялись на первую строчку, обойдя также Буркина-Фасо. Отметим, что на счету Сенегала на одну игру меньше - их встреча с ЮАР будет переиграна 6 ноября.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Африка
3-й раунд
Группа D
Кабо-Верде - Сенегал - 0:2 (0:0)
Голы: Сахо, 82 (0:1). Ндой, 90+3 (0:2).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/africa/