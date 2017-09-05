Кабо-Верде без Зе Луиша победил ЮАР и возглавил группу отбора ЧМ-2018

Сборная Кабо-Верде обыграла на выезде ЮАР в матче 3-го раунда отборочного турнира ЧМ-2018 - 2:1. Дубль оформил хавбек "Галатасарая" Гарри Родригес. За гостей не играл форвард "Спартака" Зе Луиш, восстанавливающийся после травмы, зато полный поединок провел Нуну Роша из "Тосно".
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Африка
3-й раунд
ЮАР - Кабо-Верде - 1:2 (0:0)
Голы: Г. Родригес, 52 (0:1). Г. Родригес, 67 (0:2). Джали, 89 (1:2).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/africa/
Почти
Кабо-Верде. Красиво.Страна .
22:14