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Кабмин одобрил законопроект о безвизовом въезде в РФ на ЧМ-2018 по карте зрителя


Правительство РФ одобрило предоставление бесплатного проезда аккредитованным представителям средств массовой информации железнодорожным транспортом во время чемпионата мира-2018. Также было одобрено установлении периода для безвизового въезда зрителей ЧМ на территорию России по персонифицированной карте зрителя.

– Предлагается установить одинаковый период для безвизового въезда зрителей чемпионата на территорию России по персонифицированной карте зрителя как на бумажном носителе, так и в электронной форме. Этот период будет начинаться за 10 дней до даты проведения первого матча чемпионата и заканчиваться в день проведения последнего матча чемпионата.

Предлагается также дополнительно предоставить возможность бесплатного проезда аккредитованным представителям средств массовой информации железнодорожным транспортом в дополнительных поездах на основании документа, удостоверяющего личность, и карты аккредитации, – говорится в сообщении на официальном сайте кабмина.

Дополнительная информация

http://government.ru/news/30806/

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