Полузащитник "Сент-Этьена" Реми Кабелла не сыграет на чемпионате мира-2018. Как сообщает GFFN, 28-летний француз встретился с главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом, который объявил игроку, что не вызовет его, несмотря на хорошую игровую форму. Таким образом, футболист принял решение сделать операцию по поводу проблем с ногой, которые появились несколько недель назад.

В текущем сезоне Кабелла сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 7 голевых передач.