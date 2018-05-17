К ЧМ-2018 на одном из зданий Москвы появится портрет Марадоны

Аргентинский художник Сан Спига представил в среду в Буэнос-Айресе проект "Ребята, вперед", посвященный бывшему капитану и главному тренеру сборной Аргентины Диего Марадоне. Как сообщает ТАСС, следующим городом, в котором должна появиться его работа, станет Москва. Приурочен арт-проект будет к чемпионату мира-2018.

- Идея проекта "Ребята, вперед" состоит в том, чтобы отдать дань уважения Диего Марадоне и всем мальчикам и девочкам, которые играют в футбол на улицах по всему миру, - сказал Спига.

Художник пока не знает, где именно в Москве появится его работа.

- Мы все еще решаем этот вопрос. Один из вариантов - реализовать идею при содействии Ассоциации футбола Аргентины, то есть пойти более официальным путем, что меня меньше привлекает, - сказал он. - Другой - получить разрешение местных властей и найти место для работы в каком-то районе Москвы. Я бы хотел, чтобы это была обычная стена, а не Красная площадь с туристами, хотя это было бы тоже весело.

Напомним, что сам Марадона на днях стал .

Когда пройдет чемпионат мира по футболу