10:14 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

К ЧМ-2018 казанские бабушки сшили из лоскутков портреты Неймара и Роналду


Серию произведений лоскутного шитья создали пожилые жительницы Казани к чемпионату мира.

Выставка футбольных произведений локсутного шитья открылась в доме дружбы. На ней представлено порядка десяти работ. Среди них изображения форварда сборной Бразилии Неймара и нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

- У нас бабушки тоже интересуются футболом и отразили это в своем творчестве. Они члены клуба лоскутного шитья и очень живо откликаются на мировые события, в том числе и на спортивные, - цитирует ТАСС слова директора дома дружбы народов Татарстана Ирека Шарипова.

В Казани пройдет еще 3 матча группового турнира чемпионата мира (Иран - Испания, Польша - КолумбияКорея - Германия), встреча 1/8 финала и четвертьфинал. 

Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское) 

Сборная России на чемпионате мира по футболу //
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Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5302964

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