К ЧМ-2018 казанские бабушки сшили из лоскутков портреты Неймара и Роналду

Серию произведений лоскутного шитья создали пожилые жительницы Казани к чемпионату мира.

Выставка футбольных произведений локсутного шитья открылась в доме дружбы. На ней представлено порядка десяти работ. Среди них изображения форварда сборной Бразилии Неймара и нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.



- У нас бабушки тоже интересуются футболом и отразили это в своем творчестве. Они члены клуба лоскутного шитья и очень живо откликаются на мировые события, в том числе и на спортивные, - цитирует ТАСС слова директора дома дружбы народов Татарстана Ирека Шарипова.



В Казани пройдет еще 3 матча группового турнира чемпионата мира (Иран - Испания, Польша - Колумбия, Корея - Германия), встреча 1/8 финала и четвертьфинал.

Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)

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