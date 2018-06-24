К черту расизм! Игроки сборной Швеции осудили оскорбления болельщиков в адрес полузащитника Дурмаза

Футболисты сборной Швеции осудили угрозы и расистские оскорбления от болельщиков в адрес полузащитника Джимми Дурмаза после матча чемпионата мира против Германии (1:2), сообщает ТАСС со ссылкой на канал SVT.

Вчера Дурмаз заработал штрафной, с которого немцы забили победный гол. После игры швед получил тысячи комментариев с расистскими оскорблениями и угрозами смерти от болельщиков сборной Швеции.

- Я футболист самого высокого уровня. Но называть меня "черным" и "смертником", угрожать моей семье - это совершенно неприемлемо, - заявил Дурмаз. - Я швед и горжусь цветом майки и флагом. Кроме того, я хочу воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить за те тепло и радость, что я получил.

После этих слов он повернулся к команде и добавил: "Мы едины, мы - Швеция, правда ведь?". "К черту расизм!" - ответила шведская сборная.

Дурмаз, чьи родители переехали в Швецию из Турции, выступает за скандинавскую национальную команду с 2011 года. Он сыграл в 46 матчах и забил 3 гола.

Напомним, что после двух туров группового этапа шведы набрали три очка и делят второе-третье место с Германией. Заключительную встречу группы Дурмаз и партнеры проведут против Мексики 27 июня в Екатеринбурге.

Таблицы групп чемпионата мира смотрите здесь

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //

Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты