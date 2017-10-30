К чемпионату мира-2018 в гостиницах Москвы забронировали 60 процентов номеров

Футбольными болельщиками, а также для официальных делегаций ФИФА к чемпионату мира–2018 в отелях Москвы забронировано более 40 тысяч номеров. Это около 60 процентов от общего номерного фонда гостиниц столицы, который насчитывает более 67 тысяч номеров.

– Чаще всего футбольные болельщики бронируют недорогие отели, – сказал руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Никита Гуляев. – В центре столицы практически не осталось незарезервированных недорогих мини-отелей и хостелов на время матчей ЧМ-2018. Многие такие номера не только забронированы, но и уже оплачены.

Процентное соотношение иностранных футбольных болельщиков, забронировавших номера в московских отелях, может измениться к концу года. Это произойдет после финальной жеребьевки команд-участниц 1 декабря 2017 года, когда определится, в каких городах сыграют команды. Тем не менее, ожидается высокая загрузка московских гостиниц, поскольку многие болельщики выбирают Москву как основную базу для размещения, а в другие города чемпионата мира они будут выезжать только на просмотр конкретных футбольных матчей.