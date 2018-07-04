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Извинения английского фаната, осквернившего памятник Черенкову

Фанат сборной Англии Холл РУФУС.
Фанат сборной Англии Холл РУФУС.

Фанат сборной Англии Холл Руфус извинился за то, что осквернил памятник легендарному футболисту Федору Черенкову у стадиона "Спартак" перед матчем КолумбияАнглия. Болельщик написал красным цветом на памятнике слово England (Англия).

- Я сожалею, - сказал Руфус. - Мне стыдно. Я полюбил эту страну за два дня, что пробыл здесь. Ваши люди радушны. Я никогда бы не относился неуважительно к стране. Я уважаю историю. Если бы я знал, что это оскорбит людей, то никогда бы не сделал этого. Я приношу извинения. (Сергей ЕГОРОВ, Гоша ЧЕРНОВ)

Хулиган осквернил памятник легенде "Спартака" Федору Черенкову. Подробности

Колумбия - Англия

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