Извинения английского фаната, осквернившего памятник Черенкову

Фанат сборной Англии Холл Руфус извинился за то, что осквернил памятник легендарному футболисту Федору Черенкову у стадиона "Спартак" перед матчем Колумбия – Англия. Болельщик написал красным цветом на памятнике слово England (Англия).

- Я сожалею, - сказал Руфус. - Мне стыдно. Я полюбил эту страну за два дня, что пробыл здесь. Ваши люди радушны. Я никогда бы не относился неуважительно к стране. Я уважаю историю. Если бы я знал, что это оскорбит людей, то никогда бы не сделал этого. Я приношу извинения. (Сергей ЕГОРОВ, Гоша ЧЕРНОВ)

Английский фанат, осквернивший памятник Черенкову, извинился:



"Я сожалею. Мне стыдно. Я полюбил эту страну за два дня, что пробыл здесь. Ваши люди радушны. Я уважаю историю. Если бы я знал, что это оскорбит людей, то никогда бы не сделал этого. Я приношу извинения" pic.twitter.com/GRddiU2Euc – Спорт-Экспресс (@sportexpress) 3 июля 2018 г.

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