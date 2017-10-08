Известный агент считает, что сборной Италии нужен Кришито

Известный агент Андреа Д'Амико считат, что нынешнему составу сборной Италии нужны защитник "Зенита" Доменико Кришито, а также форвард "Торонто" Себастьян Джовинко. Игрок российского клуба не вызывался в национальную команду с осени прошлого года, а последний раз выходил на поле в форме сборной в октябре 2012 года. Джовинко последний раз играл за Италию в 2015 году.

- Мы все надеемся, что Италия попадет на чемпионат мира в Россию, - цитирует TMW Д'Амико. - И мне кажется невероятным то, что такие игроки, как Кришито и Джовинко не попадают в сборную. Я надеюсь увидеть их в команде. Кришито изначально стоило уделять больше внимания в отборе на ЧМ-2014 и Евро-2016. Мы говорим о капитане "Зенита".

Италия в отборочном турнире ЧМ-2018 досрочно заняла второе место в группе и, скорее всего, попадет в стыковые матчи.