Известны 23 сборные, которые сыграют на ЧМ-2018

10 и 11 октября стали известны имена еще шести участников чемпионата мира-2018. Первые места в своих группах в отборочном турнире европейского отбора заняли Франция и Португалия. В Южной Америке сборные Уругвая, Аргентины и Колумбии заняли места со второго по четвертое. В зоне КОНКАКАФ Панама сенсационно стала третьей. Эти команды присоединились к 17 коллективам, которые ранее гарантировали себе поездку в Россию летом 2018 года.

23 из 32 участников предстоящего чемпионата мира:

Россия (хозяйка турнира), Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Корея, Саудовская Аравия, Германия, Англия, Испания, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия, Сербия, Франция, Португалия, Уругвай, Аргенитна, Колумбия и Панама.

Имена остальных участников турнира определятся позже. 4 путевки будут разыграны в стыковых матчах среди европейских сборных, еще 2 - в межконтинентальных стыках. Также пока не известны три участника турнира от Африки.

Напомним, что чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.