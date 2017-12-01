Издание Goal восхитилось стадионом "Лужники"

Интернет-издание Goal выразило восхищение стадионом "Лужники". На арене пройдут церемония и матч открытия чемпионата мира 2018 года, а также три игры группового этапа, встреча 1/8 финала, полуфинал и финал.
"Стадион "Лужники", который примет матч открытия и финал чемпионата мира-2018, выглядит потрясающе", – говорится в сообщении Goal в Твиттере.
Жеребьевка чемпионата мира-2018. LIVE!
The Luzhniki Stadium - which will host the opening game, and the final, of World Cup 2018 - looks AMAZING 😍😍😍😍 pic.twitter.com/kF0Yr3jYPi– Goal (@goal) 1 декабря 2017 г.