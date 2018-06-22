Ивица Олич: "Жду финала Россия - Хорватия"

Экс-форвард ЦСКА, а ныне тренер сборной Хорватии после победы над Аргентиной (3:0) на чемпионате мира-2018 был в прекрасном расположении духа.

- Мы одержали очень важную победу, - сказал Олич по-русски. – Встречались с одной из лучших сборных мира, но сумели не просто выиграть – а со счетом 3:0! Всего же за два матча забили пять мячей и не пропустили ни разу! Это великолепный результат! Теперь, как и сборная России, будем ждать соперника по плей-офф. Там начнется самое главное.

- Как вам в России?

- Прекрасно! Я очень рад, что после долгого перерыва снова приехал в Россию. Чемпионат мира организован замечательно, никаких вопросов. Здесь построили изумительные стадионы. Первый матч мы играли в Калининграде – там шикарная арена. Но в Нижнем Новгороде не хуже.

- Город удалось посмотреть?

- К сожалению, времени было мало. Но вчера минут двадцать погулял около гостиницы "Кулибин", где остановилась наша сборная. Успел понять, что Нижний Новгород – очень красивый город. Мне здесь понравилось.

- С кем-то из российских друзей во время турнира удалось повидаться?

- Пока нет. Ничего, думаю, увидимся 15 июля, когда в финале встретятся Россия и Хорватия! (Александр КРУЖКОВ)

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