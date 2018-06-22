Ивица Олич - о возвращении в Россию: "Давайте увидимся в финале"

Тренер сборной Хорватии, бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич пошутил, что будет рад встретиться со старыми знакомыми в финале чемпионата мира-2018. По словам экс-форварда, его команда может быть довольна собой после победы над Аргентиной в матче в Нижнем Новгороде (3:0), передает спецкор "СЭ" Артем АГАПОВ.

- Готов сказать, что в России отличный чемпионат мира. Я вернулся впервые после отъезда, меня все очень радует, - заметил Олич. - Очень довольны, что выиграли у одной из лучших сборных мира. 3:0 сегодня, две победы 5:0 - значит, все хорошо. Теперь нам, как и России, нужно ждать соперника по плей-офф.

Встретился ли с кем-то из старых знакомых? Давайте увидимся в финале. (Улыбается.)

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