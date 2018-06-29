Ивица Олич: "Игнашевич не просто играет - он делает это очень хорошо!"

Бывший нападающий ЦСКА и помощник главного тренера сборной Хорватии Ивица Олич в эксклюзивном интервью "СЭ" отметил, что удивлен защитнику Сергею Игнашевичу, который до сих пор играет за национальную команду.



- Ожидали, что Россия выйдет из группы?

- Думаю, многие, зная результаты товарищеских игр российской команды, когда ей очень долго не удавалось одержать победу, не ожидали такого старта. Но Россия показала, что значит - играть дома, перед своими болельщиками.



Первая победа сильно подняла атмосферу в команде, вторая добавила уверенности. Сейчас у нее впереди тяжелый матч, но все в ее руках - на этом чемпионате мы видим, что фавориты побеждают далеко не всегда.

- Удивлены, что в команде Станислава Черчесова до сих пор играет Сергей Игнашевич - ваш ровесник и друг по ЦСКА?

- Удивлен. Игнашевич не просто играет - он делает это очень хорошо! 39 лет - это немало, но он показал, что еще может выступать на высоком уровне.

- Если Хорватия пройдет Данию, то в четвертьфинале встретится с Испанией или Россией. Кого бы вы больше хотели увидеть в соперниках?

- Для начала пожелаю, чтобы и Россия, и Хорватия прошли дальше, а там будет видно. Если встретимся друг с другом - посмотрим, кто лучше! (Егор БЫЧКОВ, Гоша ЧЕРНОВ)

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