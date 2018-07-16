00:39 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Ивица Олич: "ЧМ-2018 - лучший из тех, что я видел"


Тренер сборной Хорватии  Ивица Олич признался, что чемпионат мира-2018 стал лучшим из всех, что он видел. Кроме того, экс-игрок ЦСКА заявил, что на ход финального матча между сборными Франции и Хорватии (4:2) существенно повлиял пенальти, назначенный в ворота хорватской команды на 38-й минуте встречи после видеопросмотра. 

Пенальти, назначенный после ВАР - это ключевой момент игры, - цитирует Олича РИА Новости. - Таких пенальти не может быть в финале, жаль, что это произошло. Мы полностью уверены, что пенальти не было. Я наблюдал, как долго судья смотрел момент, принимал решение. Видимо, он подумал: "Франция - большая страна, надо назначить". Обидно, что так вышло, тем не менее поздравляю Францию. И поздравляю Россию. Я был на четырех чемпионатах мира, и это безоговорочно лучший из них. Я так прямо и сказал президенту Путину.

Франция - Хорватия

Все о чемпионате мира по футболу-2018

Опрос

Пенальти за игру рукой Перишича: его бы назначили без ВАР?
голосовать

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180715/1139394590.html

К комментариям
0
Материалы сюжета: ЧМ-2018. Финал Франция - Хорватия
Материалы других СМИ