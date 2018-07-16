Ивица Олич: "ЧМ-2018 - лучший из тех, что я видел"

Тренер сборной Хорватии Ивица Олич признался, что чемпионат мира-2018 стал лучшим из всех, что он видел. Кроме того, экс-игрок ЦСКА заявил, что на ход финального матча между сборными Франции и Хорватии (4:2) существенно повлиял пенальти, назначенный в ворота хорватской команды на 38-й минуте встречи после видеопросмотра.

- Пенальти, назначенный после ВАР - это ключевой момент игры, - цитирует Олича РИА Новости. - Таких пенальти не может быть в финале, жаль, что это произошло. Мы полностью уверены, что пенальти не было. Я наблюдал, как долго судья смотрел момент, принимал решение. Видимо, он подумал: "Франция - большая страна, надо назначить". Обидно, что так вышло, тем не менее поздравляю Францию. И поздравляю Россию. Я был на четырех чемпионатах мира, и это безоговорочно лучший из них. Я так прямо и сказал президенту Путину.

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