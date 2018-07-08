Ивица Крижанац: "Мы все играем за одну страну - за Хорватию. И нас не волнует Украина – просто очень рады попасть в полуфинал"

Экс-защитник "Зенита" и сборной Хорватии Ивица Крижанац в интервью "СЭ" поделился эмоциями от выхода хорватской сборной в полуфинал чемпионата мира. Накануне команда Златко Далича в серии пенальти обыграла Россию (2:2, пен. - 4:3).

- У Хорватии более сильная команда, чем у России, поэтому мы заслужили выход в полуфинал, - отметил Крижанац. – У нас были неплохие моменты, чтобы забить и одержать победу до серии пенальти, но, к сожалению, пропустили гол на последних минутах дополнительного времени.

- Как вам сборная России?

- Хороший коллектив, но немного недотягивает до уровня 1/2 финала. Русские здорово боролись и делали все, что в их силах, но в конце концов их подвело техническое мастерство. Мы больше заслужили выхода в полуфинал. С точки зрения качества игры Хорватия лучше России.

- Кто из нашей сборной вам больше всего понравился?

- Я бы не сказал, что в составе России кто-нибудь сыграл как-то особенно или выделялся на фоне остальных. А вот у нас отметил бы Анте Ребича - вот кто стал вчера лучшим.

– Домагой Вида после матча крикнул в камеру "Слава Украине!", но потом сказал, что это шутка. Как относитесь к этому?

- Да ладно вам, меня это не волнует. Я очень хорошо знаю Россию. Так же кто-то может сказать у вас, что любит Хорватию. Мы все играем за одну страну – за Хорватию. И нас не волнует Украина – мы просто очень рады попасть в полуфинал! Могу сказать, что Олич играл в России, Плетикоса играл России, я играл в России – и никаких проблем не возникало. Гордимся своей сборной, и мы нация, которая хочет побеждать. Поэтому думаем не об Украине или России, а только о Хорватии. У нас небольшое государство, которое хочет добиться больших побед. (Игорь НОВИКОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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