Ивица Крижанац: "Мы все играем за одну страну - за Хорватию. И нас не волнует Украина – просто очень рады попасть в полуфинал"

Экс-защитник "Зенита" и сборной Хорватии Ивица Крижанац в интервью "СЭ" поделился эмоциями от выхода хорватской сборной в полуфинал чемпионата мира. Накануне команда Златко Далича в серии пенальти обыграла Россию (2:2, пен. - 4:3).
- У Хорватии более сильная команда, чем у России, поэтому мы заслужили выход в полуфинал, - отметил Крижанац. – У нас были неплохие моменты, чтобы забить и одержать победу до серии пенальти, но, к сожалению, пропустили гол на последних минутах дополнительного времени.
- Как вам сборная России?
- Хороший коллектив, но немного недотягивает до уровня 1/2 финала. Русские здорово боролись и делали все, что в их силах, но в конце концов их подвело техническое мастерство. Мы больше заслужили выхода в полуфинал. С точки зрения качества игры Хорватия лучше России.
- Кто из нашей сборной вам больше всего понравился?
- Я бы не сказал, что в составе России кто-нибудь сыграл как-то особенно или выделялся на фоне остальных. А вот у нас отметил бы Анте Ребича - вот кто стал вчера лучшим.
– Домагой Вида после матча крикнул в камеру "Слава Украине!", но потом сказал, что это шутка. Как относитесь к этому?
- Да ладно вам, меня это не волнует. Я очень хорошо знаю Россию. Так же кто-то может сказать у вас, что любит Хорватию. Мы все играем за одну страну – за Хорватию. И нас не волнует Украина – мы просто очень рады попасть в полуфинал! Могу сказать, что Олич играл в России, Плетикоса играл России, я играл в России – и никаких проблем не возникало. Гордимся своей сборной, и мы нация, которая хочет побеждать. Поэтому думаем не об Украине или России, а только о Хорватии. У нас небольшое государство, которое хочет добиться больших побед. (Игорь НОВИКОВ)
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/
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