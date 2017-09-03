Ивелин Попов: "Рад, что провел 70 игр за сборную Болгарии, но я ненавижу проигрывать"

Полузащитник "Спартака" и сборной Болгарии Ивелин Попов после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Голландии (1:3) отметил силу соперника. Однако хавбек подчеркнул, что болгарской команде не стыдно за свою игру.

– У голландцев очень серьезная команда, – цитирует Gong.bg Попова. – Мы верили в свои силы и во втором тайме вернулись в игру. Нам нечего стыдиться. В первом тайме соперник лишь раз поразил наши ворота. Мы не раздавлены и продолжаем идти вперед, прогрессировать.

Мне жаль, что придется пропустить игру с Францией. Судья принял крайне спорное решение, показав мне желтую карточку. Что касается 70 матчей за сборную, то я рад этому результату, но я ненавижу проигрывать. Тем не менее, таков футбол. У нас есть три дня для восстановления и подготовки к следующей игре.