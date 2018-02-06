Ивелин Попов: "На чемпионате мира-2018 буду болеть за Россию"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов в интервью "СЭ" признался, что на чемпионате мира-2018​ будет болеть за сборную России. Также он отметил, что пока не знает, сможет ли посетить матчи мирового первенства.

– На чемпионате мира за кого будете болеть?

– За Россию. За страну, в которой получаю свой хлеб. Шесть лет живу здесь. Не знаю, получится ли попасть на матчи. Это зависит от сроков сборов. Но хотелось бы. Недавно жена с ребенком ходила в Лужники на матч Россия – Аргентина. Сфотографировались, болели. Сынок всех игроков знает. Потом пришлось долго выходить, далеко шли до машины. Но это все забывается. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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