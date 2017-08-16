Иванович вызван в сборную Сербии на отборочные матчи ЧМ-2018, Тошич - нет

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович попал в состав сборной Сербии на отборочные матчи чемпионата мира 2018 года, сообщает официальный сайт национального футбольного союза. Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич остался вне заявки на ближайшие игры.
- В настоящее время Тошич находится без клуба, он выпал из игрового ритма, - цитирует politika.rs главного тренера сборной Сербии Славолюба Муслина.
Ближайшими соперниками сербов станут Молдавия (встреча состоится 2 сентября в Белграде) и Ирландия (игра пройдет 5 сентября в Дублине). После 6 игр сербы делят первое место в группе с ирландцами, набрав по 12 очков. Третью и четвертую позиции делят Уэльс и Австрия.
- Зенит СПб
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- Зоран Тошич
- Сборная Ирландии
- Сборная Австрии (Футбол)
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- Бранислав Иванович
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- Славолюб Муслин
- сборная Молдавии