Известный шоумен и актер Иван Ургант станет ведущим шоу финальной жеребьевки чемпионата мира-2018, сообщает пресс-служба ФИФА. Также со специальным номером выступит певица Алсу.

– Футбол – игра, которая объединяет самых разных людей во всем мире. Затаив дыхание, они следят за каждым движением игроков. Участие таких артистов, как всемирно признанный оперный певец, солист Мариинского театра и Метрополитен-опера Ильдар Абдразаков и звезда российской эстрады, народная артистка России Лариса Долина, в единой композиции, исполненной в трех музыкальных стилях, обещает быть не менее захватывающим.

И, конечно, культура России – великой страны, впервые принимающей у себя чемпионат мира – будет представлена неповторимой хореографией Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, – говорится в сообщении на официальном сайте ФИФА.

Напомним, что в жеребьевке примут участие Никита Симонян, Диего Марадона, Лоран Блан, Гордон Бэнкс, Фабио Каннаваро, Кафу и Диего Форлан. Ранее стало известно, что ведущими мероприятия будут бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер и телеведущая Мария Командная. Церемония, которая пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца, будет показана в прямом эфире на "Первом канале" в 18.00 по московскому времени.