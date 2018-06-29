Иван Стринич: "Мы не можем себе позволить ошибиться"

Защитник сборной Хорватии Иван Стринич отметил, что команда решительно настроена добиться успеха на ЧМ-2018. В 1/8 финала хорваты сыграют с Данией.

– Тренер создал единство, и мы сейчас работаем над вызовом, который стоит перед командой, – цитирует официальный Твиттер Хорватского футбольного союза Стринича. – Мы не можем себе позволить ошибиться.

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