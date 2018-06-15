Иван Саввиди: "Думаю, сборная России выйдет из группы"

Бывший владелец "Ростова", ныне хозяин греческого ПАОК и женского гандбольного клуба "Ростов-Дон" Иван Саввиди прокомментировал победу сборной России над Саудовской Аравией (5:0) в первом туре чемпионата мира. Саввиди призывает всегда верить в наш команду.

- Думаю, мы всегда должны верить в свою сборную, – заявил "Известиям" Иван Саввиди. – В критических ситуациях мы способны выложиться на все 100%. Думаю, мы выйдем из группы, а дальше – как сложится. Если вы внимательно смотрели гандбол на Олимпиаде в Рио, то в один момент девчонки взяли инициативу на себя и прошли весь турнир на одном дыхании. Это и привело к золоту. Я думаю, у футболистов тоже сработает то, что всегда отличало нас от любого другого народа.