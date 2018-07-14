Иван Ракитич: "Убежден, что Модрич заслужил "Золотой мяч"

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич уверен, что лучшим игроком чемпионата мира-2018 должен быть признан Лука Модрич.

- Я убежден, что Модрич заслужил "Золотой мяч", – цитирует пресс-служба ФИФА Ракитича. – Мы надеемся, что жюри вынесет решение именно в его пользу. Больше нам ничего не нужно, только самое главное в воскресенье. Если мы выиграем - Лука без сомнений получит этот приз.

Франция – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ