Иван Ракитич: "Победа в чемпионате мира не изменит того, что Месси значит для футбола"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич не считает, что его одноклубнику Лионелю Месси нужно обязательно выиграть чемпионат мира-2018, чтобы его считали великим игроком. Сборная Аргентина сыграет в группе с Исландией, Хорватией и Нигерией.

– Конечно, Месси заслуживает того, чтобы выиграть чемпионат мира, – цитирует Marca Ракитича. – Футбол не теннис – вы не можете давить на Месси, заявляя, что он один должен выиграть чемпионат мира. Лео заслуживает победы на ЧМ, но есть 32 страны с аналогичной мечтой. Если в итоге Месси и Аргентина победят, то мы все будем счастливы за него. Однако его история не изменится, победит он или нет. Если ты лучший, то не зависит от того, выиграл ты один или 50 тысяч титулов. Один чемпионат мира не изменит того, что Лео Месси значит для футбола.

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