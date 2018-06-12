Иван Ракитич - о шансах Хорватии на победу в ЧМ-2018: "Все возможно"

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич считает, что его команде не стоит пока думать о победе в чемпионате мира-2018​. Тем не менее, он уверен, что хорваты могут выиграть турнир.

– Может ли сборная Хорватии выиграть чемпионат мира? Нам не нужно загадывать слишком далеко вперед, – цитирует Marca Ракитича. – Мы должны сосредоточиться на первом матче против Нигерии, а затем выйти из группы. Как только мы окажемся в плей-офф, все возможно, если сыграем хорошо.

Мы в хорошем настроении, очень много работали с невероятным драйвом, чтобы добраться до идеального состояния перед турниром. У нас есть отличная команда с опытными игроками из лучших клубов.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи. Сборная Хорватии сыграет в группе с Нигерией (16 июня), Аргентиной (21 июня) и Исландией (26 июня).

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