09:55 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Иван Ракитич: "Нас ждет грандиозный матч с Россией"


Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич – о матче со сборной России в 1/4 финала ЧМ-2018.

- Матч между Россией и Испанией показал, что на чемпионате мира возможно все, - цитирует хорвата Р-Спорт . - Теперь нас ждет грандиозный матч в четвертьфинале, где не будет фаворита. Но нам по силам выйти в полуфинал.

Обе команды прошли в 1/4 финала благодаря серии пенальти. Хорваты в основное время сыграли вничью со счетом 1:1 с Данией, а россияне – с Испанией.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

 

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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