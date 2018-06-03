Иван Ракитич: "Месси смог бы выиграть 50 турниров "Большого шлема"

Полузащитник "Барселоны" и сборной Хорватии Иван Ракитич выразил мнение, что его партнер по команде Лионель Месси мог бы легко добиться успеха в теннисе. По словам хавбека, футбол – коллективный вид спорта, а Месси очень бы хотел выиграть чемпионат мира со сборной Аргентины.

– Как и всем остальным одноклубникам, которые будут участвовать на чемпионате мира, я хочу пожелать Лео удачи, – цитирует Ракитича vecernji.hr. – Конечно, команда с лучшим игроком в мире является фаворитом, хотя Лео говорит об Аргентине обратное.

Он отдал бы пару трофеев с "Барселоной" за чемпионство со сборной. Если бы Месси был теннисистом, то выиграл бы 50 турниров "Большого шлема". Но в футболе вы не играете один, это не индивидуальный вид спорта.