Иван Ракитич: "Матч Испания – Россия будет очень сложным"

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич на пресс-конференции на базе своей команды в Рощине ответил на вопросы журналистов. Хавбек высказался об игре на чемпионате мира бывших и нынешних партнеров по "Барселоне", а также поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала.

– Что вы думаете о выступлении на чемпионате мира ваших партнеров по "Барселоне"? Месси боролся до конца за 1/8 финала, Мина вчера забил решающий гол Колумбии.

– Я желаю успеха всем, с кем играю за один клуб, кроме тех моментов, когда они играют против Хорватии.

– Неймара много критикуют за симуляции. Вы говорили с ним об этом?

– Неймар среди моих любимых футболистов, всегда хотел бы, чтобы он играл в моей команде. При его манере игры он берет на себя много рисков, к тому же, не забывайте о его недавней травме. Мы будем наслаждаться его выступлением на этом турнире.

– В чем сильные и слабые стороны датчан, ваших соперников по 1/8 финала? Что вы думаете о Кристиане Эриксене?

– Дания – серьезная команда, она неслучайно вышла из группы. Знает, что делает, хорошо использует слабости соперника. Эриксен – один из лучших полузащитников, отлично играет в "Тоттенхэме". Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить Данию.

– Один из возможных сценариев – встреча с Испанией в четвертьфинале. Что вы думаете об этой сборной?

– Да, я говорил со своей женой, испанкой, о том, что мы играем против Испании на всех турнирах. У них были три сложных матча в группе, поэтому, надеюсь, к четвертьфиналу и игре с нами силы у них закончатся, и они ограничатся этим раундом. У меня много друзей в испанской команде, но все мои мысли о собственной сборной. Для встречи нам сначала нужно обыграть датчан, а Испании – Россию. Оба матча будут очень сложными. (Егор БЫЧКОВ)

Матчи Испания – Россия и Хорватия – Дания состоятся 1 июля. Хозяева чемпионата мира выйдут на поле "Лужников" в 17.00 по московскому времени, а "шашечные" в 21.00 встретятся со скандинавами в Нижнем Новгороде.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Все о сборной России на ЧМ-2018 по футболу – здесь //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ