Иван Ракитич: "Когда увидел Иньесту на скамейке запасных в матче с Россией, решил, что ничего не понимаю в футболе"

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич рассказал, что был удивлен отсутствием Андреса Иньесты в стартовом составе Испании в матче 1/8 финала ЧМ-2018 с Россией (1:1, по пен. 3:4).

- В тот момент я решил, что ничего не понимаю в футболе, - цитирует El Pais Ракитича. - Возможно, я представитель какого-то другого вида спорта, раз не понимаю, почему лучший игрок в мире на своей позиции сидит на скамейке запасных.

В матче с россиянами Иньеста вышел на поле на 67 минуте, заменив Давида Сильву. В послематчевой серии пенальти полузащитник подошел к "точке" первым и забил.