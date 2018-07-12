Иван Ракитич: "Даже удивительно, что Англия устала, а мы все бежали и бежали вперед"

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич после полуфинала чемпионата мира-2018 против Англии (2:1 д.в.) отметил, что команда заслужила победу благодаря собственному труду. Хорваты впервые в истории вышли в финал ЧМ. В решющем матче они сыграют с Францией.

- Незабываемая ночь. Мы заслужили эту победу, потому что работали очень много, - заявил Ракитич. - Когда Англия забила гол, то начали работать еще сильнее. И в итоге провели невероятный матч. Не сомневайтесь, мы не устали, у нас еще много сил, которые мы припасли на финал. Даже удивительно, что такая молодая и физически сильная команда, как Англия, в середине второго тайма уже не могла бегать, а мы все бежали вперед. Это дает нам ещё больше энергии. В финале отдадим всю энергию, которая осталась, чтобы обыграть Францию. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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