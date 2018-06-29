Иван Ракитич: "Дания не проигрывает уже 18 матчей подряд, это серьезный звоночек для нас"

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич отметил сильные стороны команды Дании, соперника по 1/8 финала чемпионата мира. Встреча команд состоится 1 июля в Нижнем Новгороде.

- Это очень сильный соперник, - приводит официальный сайт ФИФА слова Ракитича. - У Дании длинная серия без поражений, они не проигрывают уже 18 матчей подряд. И это серьезный звоночек для нас. Датчане знают, как играть против сильной и звездной команды. Кристиан Эриксен - один из лучших полузащитников мира. Наша задача - остановить его, а также всю его команду.

Напомним, хорваты выиграли все три матча на групповом этапе и заняли первое место, датчане стали вторыми, набрав 5 очков.

Хорватия - Дания: текстовая трансляция 1 июля в 21.00 по московскому времени. Нижний Новгород