Иван Ракитич: "Далич - уникальный тренер"

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич считает главного тренера команды Златко Далича уникальным специалистом. Под его руководством хорваты вышли в финал чемпионата мира-2018​.

- Далич - уникальный тренер, у него есть свой способ сближения с игроками, и он всегда очень четок, – цитирует пресс-служба ФИФА Ракитича. – С ним работает прекрасный штаб, он настоящий профессионал и любит все планировать.

Франция – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

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