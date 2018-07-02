Иван Перишич: "У Хорватии было больше шансов, но футбол странный вид спорта"

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Дании (1:1, 3:2 по пен.) отметил, что у команды было больше шансов, чтобы не доводить матч до серии пенальти.

- Это точно был не самый лучший наш матч, но мы смогли добиться большой победы, не показав лучшей игры, - приводит пресс-служба ФИФА слова Перишича. - У нас были шансы, но футбол странный вид спорта, в концовке мы как-то преуспели. Хочу поздравить всю команду с этим результатом и Субашича с невероятным выступлением.

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