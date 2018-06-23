Иван Перишич: "Постараемся, чтобы на ЧМ-2018 не повторилась история Евро-2016"

Нападающий сборной Хорватии Иван Перишич выразил надежду, что на чемпионате мира-2018 его команде удастся избежать повторения неудачи Евро-2016. Хорваты на чемпионате Европы во Франции успешно выступили в групповом турнире, после чего уступили Португалии (0:1). На ЧМ в России Хорватия уже обеспечила себе место в плей-офф.

- Для большинства игроков сборной Хорватии чемпионат мира в России - четвертый крупный международный турнир, - цитирует "Р-Спорт" Перишича. - На чемпионате Европы во Франции мы играли очень хорошо, но в матче против португальцев в 1/8 финала нам не хватило удачи. Постараемся, чтобы на чемпионате мира такого не повторилось.

Чемпионат мира по футболу. Расписание матчей