Иван Перишич: "Хорватия сегодня показала не лучшую игру"

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич - о матче со сборной Исландии (2:1) на ЧМ-2018.
- Я счастлив, что забил. Но важно не мое имя на табло, а проход Хорватии в плей-офф, - цитирует игрока официальный сайт ФИФА. - Мы сегодня показали не лучшую игру, но важно побеждать и в таких обстоятельствах. Сборная Дании сильна. Нам нужно играть гораздо лучше, если мы хотим выйти в четвертьфинал.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/