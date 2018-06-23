Иван Перишич: "Хорватия может повторить свой успех 20-летней давности и попасть в тройку"

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич считает, что его команда имеет шанс попасть в тройку призеров на чемпионате мира в России. По мнению Перишича, его сборная может повторить успех 20-летней давности, когда хорваты заняли третье место на чемпионате мира во Франции.



- Я даже не сомневаюсь, что мы на правильном пути, - цитирует "Газета.Ru" Перишича. - В России мы должны последовать примеру предыдущего поколения, которое добыло бронзу во Франции 20 лет назад. Анализирую для себя возможности нашей сборной и вижу, что все необходимое для как минимум повторения тогдашнего результата у нас есть.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу