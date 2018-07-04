Иван Перишич: "Будем полностью готовы к игре с Россией"

Нападающий сборной Хорватии Иван Перишич заявил, что матч с Россией в 1/4 финала чемпионата мира не будет простым, но балканская команда будет к нему полностью готова. Встреча россиян и хорватов пройдет 7 июля в Сочи.

Напомним, в 1/8 финала турнира россияне переиграли Испанию (1:1, по пен. 4:3), а хорваты Данию (1:1, по пен. 3:2).

- Мы смотрели все четыре игры сборной России, это действительно хорошая команда. Не хочется обсуждать кого-то индивидуально, все-таки мы играем против команды, это будет непростой матч, - приводит ТАСС слова Перишича. - В игре со сборной Испании россияне выбрали правильную оборонительную тактику, которая дала результат, но мы постараемся подготовиться и к атакующему стилю с их стороны. У нас есть достаточно дней до матча, я уверен, что мы будем полностью готовы к игре.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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