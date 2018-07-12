Иван Перишич: "20 лет назад даже мечтать не мог, что Хорватия выйдет в финал ЧМ"

Нападающий сборной Хорватии Иван Перишич после полуфинала чемпионата мира-2018 против Англии (2:1 д.в.) отметил, что эта победа очень важна для его страны. Хорваты впервые в истории вышли в финал турнира.

- Расскажите об обоих голах.

- Это была очень трудная игра, и мы все знали, что стояло на кону Для такой маленькой по территории страны, как Хорватия, полуфинал - это важно. Сначала мы были не очень быстры, но когда пропустили гол, поняли, что надо что-то делать. Мой первый гол был очень важным, потому что я забил его в ключевой момент, когда мы перехватили инициативу. А второй гол - это была дуэль. Я отдал мяч Манджукичу, и он стоял в правильное место в правильное время. Важно, не кто забил, а то, что Хорватия - впервые в финале чемпионата мира. Спасибо всем нашим болельщикам, которые поддерживают нас самым фантастическим образом. 20 лет назад я был в Омише, болел за Хорватию, был в майке Хорватии, но не мог даже мечтать, что буду играть за свою страну и забью такой важный гол, а мы выйдем в финал.

- Что такое играть с Францией в финале?

- Даже не знаю, почему я поехал во Францию. Мне было 17 лет. У меня были личные проблемы, в семье, об этом больно говорить. Два года провел в этой стране, выучил французский, и у меня это очень хорошие воспоминания. Всегда буду вспоминать эту часть жизни по-доброму. Говорил с мамой пару дней назад, и она сказала, что мечтает, чтобы Хорватия в финале играла с Францией. А теперь это реальность.

- Следили за играми французов? И есть ли игрок особенный в этой команде?

- Да, мы практически все их игры. И думаю, что Франция играла так, чтобы выйти из группы и не потратить много сил. Все считали, что Бельгия пройдет дальше, она ведь победила до этого Бразилию. Но Франция тоже умеет очень хорошо играть в обороне. Не буду выделять никого из игроков, потому что все играют в топ-клубах, и все - большие мастера.

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