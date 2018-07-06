Иван Пауревич: "Думаю, с Хорватией Россия сыграет так же, как с Испанией"

Полузащитник "Уфы" Иван Пауревич сказал, что для него стала небольшим сюрпризом победа сборной России над Испанией (1:1, 4:3 – по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира. Хорватский хавбек отметил, что преимуществом команды Станислава Черчесова будет статус хозяев турнира.

– Я очень рад такому матчу, потому что я болею за Хорватию и за Россию, – приводит пресс-служба "Уфы" слова Пауревича. – Надеюсь, что они покажут хороший футбол. Матч буду смотреть с супругой и дочкой.

Думаю, может быть, матч будет похож на игру с Испанией, где Россия оборонялась очень хорошо. Хорватия любит владеть мячом. Я где-то читал, что они могут поменять свою тактику. Точно не могу сказать, но, думаю, будет как с Испанией.

Небольной сюрприз, что Россия прошла Испанию. С другой стороны, если смотреть историю чемпионатов мира, у хозяев всегда есть преимущество – они играют дома и должны показать максимум. Хорошо, что прошли. Посмотрим, что будет дальше.

С несколькими игроками сборной Хорватии я раньше играл – Врсалько, Ковачичем, Крамаричем. Но сейчас не общаюсь с ними. В сборной России знакомых, кроме Андрея Лунева (бывшего одноклубника Пауревича. - Прим. "СЭ"), нет.

Впечатления от чемпионата мира очень хорошие – не все фавориты выигрывают. Этот чемпионат показал, что футбол меняется. В футбол играют везде. Даже если смотреть матч Иран – Испания (0:1), они могли сыграть вничью. Это хорошо для самого футбола. Все довольны. Мои родные были в России, им все понравилось.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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