Иван Ордец: "Футболисты Косово ничего не могли сделать с Украиной"

Защитник сборной Украины Иван Ордец после победы над Косово (2:0) в отборочном матче чемпионата мира отметил, что футболисты соперника ничего не могли поделать. По словам 25-летнего игрока, главное, что удалось сыграть на ноль.

- Хочу поздравить всю Украину с победой, - заявил Ордец в эфире телеканала "Футбол". - Была хорошая игра, мы выиграли. Главное, что на ноль сыграли. Ярмоленко, Марлос, Коноплянка и Гармаш показали хорошую игру впереди, создавали моменты. Мы разбирали соперника до игры. У них быстрые фланги, центральный нападающий здорово играет головой. Мы сегодня с этим справились, выиграли все подборы, а за счет этого - игру. Караваев в защите? Он сделал большой объем работы, было много забеганий. Футболисты Косово с ним ничего не могли сделать. Марлос? Он выдал хорошую игру. Много держал мяч, обыгрывал соперника один в один. Он футболист высокого уровня и придаст уверенности всей команде в матче с Хорватией.

Трансляция матча Косово - Украина