Иван Едешко: "Надеюсь, после ЧМ-2018 мнение о России во всем мире изменится"

Олимпийский чемпион Иван Едешко надеется, что после чемпионата мира-2018​ мнение о России во всем мире изменится. Также в интервью "Известиям" он добавил, что пропаганда некоторых стран не позволяет народам сближаться.

– Как вам в целом организация турнира?

– Я счастлив, что нам выпала возможно предстать перед иностранными гостями такими, какие мы есть: дружелюбными, веселыми, гостеприимными. Надеюсь, что после ЧМ-2018 мнение о России во всем мире серьезно изменится. Понятно, что многие европейцы поддались пропаганде и не поехали поддерживать свои сборные. Но это – проблемы их СМИ и некоторых чиновников, которые делают на политике большие деньги. Они этим питаются, а их пропаганда не позволяет сближаться народам.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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